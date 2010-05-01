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Yaşam

Köpek, at ve domuzla birlikte oldu

Bir kadın, atla, köpekle ve domuzla ilişkiye girdi, köpeğe cinsel hastalık bulaştırdı.

01 Mayıs 2010 03:00

T24- Amerika, Pensilvanya'da yaşayan 47 yaşındaki Dovie Lee Kerner'in imza attığı iğrençliklere kimse inanamadı.


Kerner'in erkek arkadaşı polisi arayıp, Pensilvanya eyaletinde hayvanlarla ilişkiye girmenin illegal olup olmadığını sorunca durumdan şüphelenen polisin şüpheleri doğru çıktı.


Polisin kendisine böyle bir durumun yasalara aykırı olduğunu söylemesinin üzerine Kerner'in sevgilisi, kadının bir atla birlikte olurken çekilen video görüntülerine sahip olduğunu açıkladı.


Poliste ifadesi alınan sevgili, Kerner'in köpeğiyle ve bir domuzla da cinsel ilişkiye girdiğini itiraf ederken, kadının kendisine ve köpeğine cinsel hastalık bulaştırdığını söyledi.

Kerner, uygunsuz davranışta bulunmaktan, hayvanlarla cinsel ilişkiye girmeye kadar birçok farklı suçla yargılanacak.

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