Köpeğinize zarar veren yiyecekler neler?

İnsanoğlunun en yakın dostu köpeklere, sizin zararsız gördüğünüz ama onların bünyesine iyi gelmeyecek ürünler sağlığı ciddi derecede bozabiliyor.

Köpeğinize zarar verebileceği belirtilen ürünler şöyle:

Avokado, içeriği nedeniyle köpeklerde kusma ve ishale neden olabilir.

Kuru üzüm, insanlara çok faydalı olan kuru üzüm köpeklerde böbrek yetmezliğine neden oluyor.

Pişmiş kemikler, sıklıkla verilen pişmiş kemikler köpeklerde mide yırtılmalarına neden oluyor.

Soğan ve sarımsak, kan hücrelerine zarar vererek anemiye neden oluyor.

Kuruyemiş, köpeklerin sinir sistemi ve kas sistemine zarar veriyor.

Süt, sıklıkla tercih edilen süt aslında köpeklerin ishal olmasına neden oluyor.

Üzüm, yine kuru üzüm gibi köpeklerde böbrek yetmezliğine neden oluyor.

Mantar, köpeklerde ani ölüme neden oluyor.

Yağlı yiyecekler, köpeklerde pankreas yağlanmasına neden oluyor.

Kafein, kusma ve ishale neden oluyor. Ayrıca kalbinin zehirlenmesine ve sinir sisteminin çökmesinde de etkili.

Sakız ve şeker, karaciğer yetmezliği, hipoglisemi ve ani ölümlere neden olabiliyor.