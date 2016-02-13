T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Köpeğinize zarar veren yiyecekler neler?

Avokado, kuru üzüm, pişmiş kemik, soğan, sarımsak...

13 Şubat 2016 20:23

İnsanoğlunun en yakın dostu köpeklere, sizin zararsız gördüğünüz ama onların bünyesine iyi gelmeyecek ürünler sağlığı ciddi derecede bozabiliyor.

Köpeğinize zarar verebileceği belirtilen ürünler şöyle:

Avokado, içeriği nedeniyle köpeklerde kusma ve ishale neden olabilir.

Kuru üzüm, insanlara çok faydalı olan kuru üzüm köpeklerde böbrek yetmezliğine neden oluyor.

Pişmiş kemikler, sıklıkla verilen pişmiş kemikler köpeklerde mide yırtılmalarına neden oluyor.

Soğan ve sarımsak, kan hücrelerine zarar vererek anemiye neden oluyor.

Kuruyemiş, köpeklerin sinir sistemi ve kas sistemine zarar veriyor.

Süt, sıklıkla tercih edilen süt aslında köpeklerin ishal olmasına neden oluyor.

Üzüm,  yine kuru üzüm gibi köpeklerde böbrek yetmezliğine neden oluyor.

Mantar, köpeklerde ani ölüme neden oluyor.

Yağlı yiyecekler,  köpeklerde pankreas yağlanmasına neden oluyor.

Kafein, kusma ve ishale neden oluyor. Ayrıca kalbinin zehirlenmesine ve sinir sisteminin çökmesinde de etkili.

Sakız ve şeker, karaciğer yetmezliği, hipoglisemi ve ani ölümlere neden olabiliyor.

 

ETİKETLER

köpekzararlıyiyeceklersütkuruyemişsoğansarımsakkafein

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24