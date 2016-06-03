Köpeğiniz Asyalı mı, Avrupalı mı?



İnsanların en eski dostu köpeklerin nereden geldiği uzun yıllar bilim insanları arasında tartışma konusu oldu. Bir kesim, köpeklerin ana vatanının Asya olduğunu, diğer kesim Avrupalı olduklarını savundu. Oxford Üniversitesi öncülüğünde yapılan uluslararası genetik araştırma, her iki tezin de muhtemelen doğru olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre günümüz köpeklerinin atası, biri Asya'nın doğusu, diğeri Avrupa'da yaşayan birbirinden bağımsız iki kurt popülasyonu. Şimdiye kadar bilim insanları köpeklerin bir kez evcilleştirildiğinden ve ardından insanlarla birlikte yayıldığından yola çıkıyordu.

Oxford Üniversitesi'nden Prof. Greger Larson başkanlığındaki uluslararası araştırma ekibi, M.Ö 12.000 ile 1000 yılları arasında yaşamış yaklaşık 60 köpeğin genlerini günümüzde yaşayan yaklaşık 2 bin 500 köpeğinkiyle karşılaştırdı.

Araştırma sonuçları, Avrupa'da yaşayan modern köpeklerin hem Asya hem de Avrupalı ataları olduğunu, ancak iki grubun başlangıçta birbirinden bağımsız geliştiğini ortaya koydu. Science dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre iki grubun birleşmesi, Asya kökenli köpeklerin insanlarla birlikte Avrupa'ya göç etmesiyle yaşandı.

Arkeolojik bulgular da bu tezi doğruluyor. Buna göre Asya'da da Avrupa'da da M.Ö 10.000 yılında köpekler yaşarken, Orta Asya'da köpeklerin varlığına M.Ö 6000 yılından itibaren rastlanıyor.