Köpeğinin ölmesine yol açan temizlik işçisine soruşturma

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde temizlik işçisi Ergül V.\'nin, 5 gün boyunca köpeğine işkence yaparak, ölmesine neden olduğu ileri sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler üzerine hayvanseverler tepki gösterip, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ergül V. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Karaağaç Mahallesi\'nde yaşayan ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Ergül V., iddiaya göre, köpeğine 5 gün boyunca işkence yapıp, ölmesine yol açtı. Köpeğe işkence yapıldığını öğrenen Edirne Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender ile hayvanseverler, Ergül V.\'nin ölü köpeği çöpe attığı anların yer aldığı görüntülerle Orman Su İşleri Müdürlüğü\'ne şikayette bulundu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler sonrası bazı hayvan derneklerince de Ergül V.\'nin hastanedeki görevine son verilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Bunun üzerine Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Ergül V. hakkında idari soruşturma açıldığı duyuruldu. Edirneli hayvanseverler, ayrıca Ergül V. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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