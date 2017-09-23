Köpeğini vurduğu iddiasıyla sera komşusundan şikayetçi oldu

Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'nde Kalkan Sokak Hayvanlarının Korunması Derneği (KAPSA) eski Başkanı Melek Toksoy\'un köpeği, iddiaya göre komşusu tarafından tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle vurularak öldürüldü. ABD\'de olan Toksoy, olaya tepki gösterirken, hafta içi Kaş\'a döndüğünde komşusu hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Kaş\'a bağlı Kalkan Mahallesi\'nde oturan KAPSA eski başkanı, mevcut yönetim kurulu üyesi Melek Toksoy, evinde beslediği 7 köpeğini komşularını rahatsız etmemesi için Yeşilköy Mahallesi\'ndeki serasına götürdü. Çarşamba günü öğleden sonra Melek Toksoy\'un \'Amber\' adlı 1.5 yaşındaki köpeği iddiaya göre komşusu A.Y. tarafından tavuklarına saldırdığı için av tüfeğiyle vuruldu. Yaralı köpek götürüldüğü veteriner kliniğinde ameliyat edildi ancak kurtarılamadı. ABD\'de olan Melek Toksoy, şöyle dedi:

\"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM\"

\"Köpeğimin sera komşum tarafından kurşunladığı haberini aldım. Köpeğimi hemen KAPSA bünyesindeki veteriner kliniğine gönderdim. Ameliyat edildi, domuz kurşunu çıkarıldı. Ancak ameliyatın ardından şoka girerek telef oldu. Sakin, zararsız, çok havlamayan bir köpekti. Komşumun tavuklarına saldırmış. İki kez bu olay gerçekleşmiş. Belki sera ortaklarım tarafından iyi beslenmedi. Ancak benim bir başka köpeğim daha önce, bu köpeği vuran komşum A.Y.\'nin tavuğuna saldırmış. 1 tavuk karşılığı kendisine 15 tavuk aldım. Köpeği de oradan hemen aldım. Seralarımın içinde köpeğimi öldürüyor. Kamera kayıtları var. Benim olmadığım bir zamanda köpeğimin ölümüne neden oldu. Bu nedenle çarşamba günü Türkiye\'ye döndüğüm zaman kendisi hakkında Kaş Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulunacağım. Arkadaşlarım Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı\'na gerekli başvuruyu yaptı. Tutanaklar tutuldu.\"

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