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Köpeğini omzunda gezdiriyor

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da oturan Zeki Güvenen (52), Chihuahua (Çivava) cinsi köpeği 'Reis'i omzunda gezdiriyor

01 Aralık 2018 17:10

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da oturan Zeki Güvenen (52), Chihuahua (Çivava) cinsi köpeği \'Reis\'i omzunda gezdiriyor.
Kahramanmaraş\'tan 29 yıl önce gelip Antalya\'ya yerleşen 6 çocuk babası Zeki Güvenen, 8 aylık köpeği \'Reis\'i omzuna alarak sokak sokak gezdiriyor. Güvenen\'i omzunun üzerinde köpekle görenle ilgiyle izliyor, fotoğraf çekiyor. Hayvanları çok sevdiğini, onlara tasma takılarak özgürlüklerinin kısıtlanmaması gerektiğini anlatan Zeki Güvenen, her dakikasını köpeğiyle geçirdiğini söyledi. \'Reis\'in kendisiyle iletişim kurduğunu, kendisine çok alıştığını belirten Güvenen, \"Hayvanlar başımızın tacıdır. İnsanlar gibi art niyet düşünmezler. Karınları doyduğu zaman köşeye çekilip yatarlar. İnsanlara zarar vermezler. En masum yaratıklar. Onun için köpeğimi başımın üstünde taşıyorum\" dedi.

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