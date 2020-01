Köpeğini başını vura vura öldürdü, 'nasıl olsa ölecekti' dedi!

Bodrum'da yerleşik yaşayan İngiliz 48 yaşındaki Brayn C., 12 yıldır sahibi olduğu 'Kol' adlı Alman kurdu cinsi köpeğini cadde ortasında herkesin gözü önünde tahra ile başına vura vura öldürdü. Kendisine engel olmak isteyenlere saldıran Brayn C., polis tarafından gözaltına alındı. "Çok seviyordum ama artık yaşlanmıştı, hastaydı. Nasıl olsa ölecekti" diyerek, hayvanseverlerin tepkisini çeken Brayn C., Kabahatler Kanunu'na göre 200 lira para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, yaklaşık 20 yıl önce Bodrum'a yerleşen ve yatlarda personel olarak çalışan Brayn C., Alman kurdu cinsi 'Kol' adlı köpeğini, İçmeler Caddesi'nde, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tahra ile pek çok kez başına vurarak öldürdü. Bu sırada kendisine engel olmak isteyen çevredeki hayvanseverler ve yat kaptanlarının üzerine elindeki tahra ile yürüyen Brayn C., korku saçtı. Başına aldığı tahra darbeleriyle kanlar içinde kalıp, can çekişerek ölen köpeği gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

'Nasıl olsa ölecekti?'

12 yıldır beslediği köpeğini acımasızca öldüren Brayn C.'nin "Köpekleri çok severim. Kol'u da çok seviyordum ama artık yaşlanmıştı, hastaydı. Nasıl olsa ölecekti. Ha öyle ölmüş ha böyle ne farkeder? Ölümü elimden oldu. Onu temizledim. Bunda anormal bir şey yok. Her gün onlarca insan ölüyor kimse sesini çıkarıyor mu? Niye bu olayı bu kadar büyütüyorsunuz? Biraz sonra köpeği götürüp, gömeceğim. Başka bir köpek alır beslerim" demesi, çevredekilerin adeta kanını dondurdu.

Bu sırada olayı haber alarak gelen Animale Center veterineri Erkan Sözbilen, müdahale etmek istediği köpeğin öldüğünü belirleyince Brayn C.'ye dönüp, "Uzun yıllardır Kol'a birlikte bakmıyor muyuz? Bir canı böyle almaya ne hakkın var? Bırak da onun uyutulup, uyutulmayacağına biz karar verelim" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Para cezası kesilip, serbest bırakıldı

Polis, olayın ardından Brayn C.'yi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İngiliz, Kabahatler Kanunu'na göre 200 lira para cezası kesilip, serbest bırakıldı. Köpeğin leşi ise Bodrum Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

'Bugün bunu yapan yarın insanlara da saldırabilir'

Brayn .C.'den şikayetçi olan yat imalat ustası Mustafa Yılmaz, "Kendisini burada uzun yıllardır tanıyoruz, yatlarda çalışıyor. Çok iyi Türkçe konuşuyor, köpekleri seviyordu. Bugün tahta ile köpeğinin başına vurarak öldürdüğünü görünce şok olduk. Yaralı köpeği kurtarıp, veterinere götürmek istedik, ancak buna izin vermeyip, bize de saldırdı. Niye böyle bir şey yaptı anlayamadık. Bugün bunu yapan yarın aynı şekilde insanlara da saldırabilir" dedi.

'Yasa tasarısı bir an önce kabul edilmeli'

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu da yaşanan olayı vahşet olarak niteleyip, "Bir canlıyı sokak ortasında hunharca herkesin gözü önünde öldürenlere en ağır cezayı verecek yasa ne yazık ki halen TBMM'de tasarısı halinde bekliyor. Bu katiller suçu işledikten yarım saat sonra ellerini kollarını sallayarak yine aramızda dolaşacaklar. Yeni yasa tasarısı kabul edilirse en azından bu tür suçlara 2 yıldan 5 yıla radar hapis cezası geliyor. Tasarının bir an önce yasallaşmasını istiyoruz. Aksi takdirde bu tür kişilerin, yarın değil bir köpeğe bir insana da elinde kesici aletle saldırmayacağının hiçbir garantisi yok" diye konuştu.