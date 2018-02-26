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Köpeğini araca iple bağlayıp sürükleyen sürücünün köpeğine el konuldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de köpeğini iple aracın arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürürken görüntülenen minibüs sürücü M

26 Şubat 2018 21:01

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'de köpeğini iple aracın arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürürken görüntülenen minibüs sürücü M.K. (57), polisteki ifadesinin ardından hakkında idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. Köpek ise M.K.\'den alınarak, Keşan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı\'nda koruma altına alındı.
Edirne\'nin Keşan ile Tekirdağ\'ın Malkara ilçesi karayolunda, kullandığı 34 DZ 5142 plakalı kapalı kasa minibüsünün arkasına iple bağladığı köpeği sürüklerken görüntülenen sürücü M.K., bugün Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek ifade verdi. Malkara\'ya bağlı Haliç köyünde fırıncılık ve lokantacılık yapan M.K., polisteki ifadesinde 20\'ye yakın köpek beslediğini ve bir süre önce kaçan bahse konu köpeği yol üzerinde gördüğünü, geri getirmek için aracının arkasına iple bağladığını söyledi. Maksadının işkence yapmak olmadığını belirten M.K., \"Köpeğimi arayıp buldum ve eve getirmek için aracın arkasına bağlayıp yavaş yavaş götürdüm. Kesinlikle işkence yapmadım, çünkü köpek bana ait\" dedi. M.K., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, ifadesinin savcılığa ikmalen gönderileceği bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü\'nce de M.K.\'ye, \'5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu\'nun 14\'üncüsü maddesine muhalefet\' suçundan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan söz konusu köpek şube müdürlüğü ekiplerince M.K.\'den alınarak, Keşan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı\'na teslim edildi.

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