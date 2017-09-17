Köpeğine tekme atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak

Mehmet CANDAN- Fatih Emrah ERDOĞAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'nde, kaldırımda yatan sahipli köpeğe yoldan geçen 2 kişiden birinin tekme attığı, diğerinin ise bu duruma güldüğü, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Ertesi gün bulunan 3 yaşındaki \'Mia\' isimli köpeğinin insanlara korkarak yaklaştığını belirten 21 yaşındaki Remzican Akansu, bunu yapan 2 kişi hakkında, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Kültür Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi\'nde alkollü içki satışı yapan büfe işleten Remzican Akansu\'nun 9 ay önce sokakta bulup, \'Mia\' ismini verip, sahiplendiği 3 yaşındaki köpeği, geçen cuma günü işyerinin önünden acı içinde havlayarak, koşup uzaklaştı. Akansu, bu sırada dükkanın önünde bulunan 2 kişinin köpeğine vurduğunu düşünüp, yakaladı. Ancak Akansu, köpeğe vurmadıklarını söyleyen 2 kişiyi serbest bıraktı. Ardından ortadan kaybolan köpeğini çevrede arayan Akansu, bulamadı. Ancak işyerine döndüğünde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Akansu, köpeğine tekme atan kişinin az önce yakaladığı kişilerden biri olduğunu farketti. Görüntülerden yanındaki kişinin de güldüğünü belirleyen Akansu, şoke oldu. Görüntüleri, sosyal medya hesaplarından \'Dün akşam saatlerinde Aliağa çarşıya yakın yaşandı bu olay. Videoda gördüğünüz şerefsiz bu güzel köpeğin Mia\'nın canını yakarak kaybolmasına sebep oldu. Mia\'yı gören, bu şerefsizi tanıyan bilen, lütfen bildirsin. Kızımızı arıyoruz\' notunu paylaşan Akansu, daha sonra ise yine sosyal medya hesabından \'Mia isimli\' köpeğin bulunduğunu duyurdu. İşyerinin bulunduğu sokağın maskotu olan köpeğinin lokantacı bir esnaf arkadaşı tarafından ertesi gün bulunup, kendisine teslim edildiğini belirten Remzican Akansu, \"Mia\'nın şu an sağlık durumu iyi. Ancak, yaşadığı olay nedeniyle, insanlara biraz korkarak yaklaşıyor. Oysa çok sakin ve cana yakın bir hayvandı. Böyle bir şey olmasını istemezdik. Onu sakinleştirmek için özel olarak ilgileniyoruz ve moralini yükseltmeye çalışıyoruz. Kendisi genelde işyerinin içinde durur ve arada güneşlenmeye ya da uzanmak için çıkardı. Köpeğin de saldırıya uğramasını gerektirecek bir kusuru da söz konusu değil. Tek şansızlığı o sırada kaldırımda yatıyor olması\" dedi.

Bu olayın takipçisi olacağını belirtip, avukatı ile bunu yapan 2 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirten Akansu, sosyal medyada olayın duyulmasının ardından gelen destekler için de başta sanatçı Haluk Levent olmak üzere tüm hayvanseverlere teşekkür etti.



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