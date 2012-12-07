Köpeğine sahip çıkmayana kamu davası

Başıboş bırakılan köpeğin ısırdığı mağdurun şikayetini geri aldı, ancak köpeğin sahibi yargılanmaktan kurtulamadı. yargıtay köpek sahibinin üç aydan bir yıl akadar hapisle yargılanmasını istedi.

Mağdurun şikayetini geri alması üzerine Körfez Sulh Ceza Mahkemesi, taksirle yaralama suçu şikâyete bağlı olduğu için kamu davasının düşürülmesine karar verdi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu. Kararda, sanığın başıboş bıraktığı köpeğinin mağduru ısırarak yaralaması biçiminde gerçekleşen eyleminin, taksirle yaralama suçunun yanı sıra TCK'nın 177. maddesinde tanımlanan "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçunu da oluşturduğu belirtildi. TCK'nın, "Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" başlıklı 177. maddesi, gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişinin, 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor. "Taksirle yaralama" suçunu düzenleyen 89. maddesi ise taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişinin, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılmasını düzenliyor.