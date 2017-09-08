Köpeğine çarpıp, kaçan sürücüyü arıyor 

Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - BAŞKENTTE 28 yaşındaki Cenk Şenel, Kurban Bayramı\'nın son gününde \'Barut\' isimli köpeğini çarparak, yaralayan otomobil sürücüsünü hak ettiği cezayı alması için bulmaya çalışıyor.

Ankara\'nın Keçiören İlçesi\'nde, 1,5 yıldır evcil hayvan malzemeleri satan esnaf Şenel\'in beslediği \'Barut\' isimli köpeğe, bayramın son günü akşam saatlerinde, cadde üzerinde bir otomobil çarparak kaçtı. Çarpma sonrası yaralanan rottweiler cinsi köpeğin sağ ön ayağında çatlak oluştu. Cenk Şenel, köpeğini veterinere götürerek, tedavi ettirdi. Yaşanan olayın ardından köpeğine çarpan otomobil sürücüsünün kaçmasına tepki gösteren Şenel, cadde üzerinde bulunan kamera kayıtlarını izledi; fakat sürücüyü bulamayarak, sosyal medyada tepkisini dile getirdi.

\"BU HAYVANLARIN DA HAKKI VAR\"

Akşam saatlerinde iş yerini toplarken, köpeğin karşı çimlere gittiğini söyleyen Şenel, \"Bir gürültü duydum. Koşa koşa dışarı çıktığımda bir arabanın vurup kaçtığını gördüm. O günün gecesinde veterinere gittik. Kemiğinde bir çatlak olduğunu söylediler, sardırdık. İki, üç gecedir acı çekiyor. Yaklaşık 1.5 ay ayağında alçıda kalmak zorunda. Sonrasında iyileşeceğini söylediler\" dedi.

Köpeğine çarpan otomobilin plakasını alamadığını belirten Cenk Şenel, \"İnsanlar niye durmuyor, anlamıyorum. İnsanlar, artık çocuğa çarptığında durmuyor. Bu hayvanların da hakkı var en nihayetinde. O yüzden bunu yapanın bulunmasını istiyorum. Kaçan sürücüyü bulmak için çaba sarf ediyorum. Çevredeki güvenlik kameralarına bakıyorum. Hala araştırıyorum, bulmaya çalışıyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI