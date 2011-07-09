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Yaşam

KÖPEĞİN ''TAYİNİ'' ÇIKTI HATAY (A.A)

09 Temmuz 2011 21:09

-KÖPEĞİN ''TAYİNİ'' ÇIKTI HATAY (A.A) - 09.07.2011 - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda görev yapan ''Şans'' isimli narkotik detektör köpeğinin, Zonguldak Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne tayininin çıktığı bildirildi. Cilvegözü Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, güçlü koku alma yeteneğine sahip olan ve ''süper burun'' olarak nitelendirilen Golden Retriever cinsi detektör köpek Şans'ın, eğitimlerde ve aramalarda gösterdiği yüksek performans, eğitmenine sadakati ve kendisine verilen komutları yerine getirmekteki zeki tavırlarıyla takdir kazandığı belirtildi. Şans'ın, Zonguldak Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne tayin edildiğinin ifade edildiği açıklamada, Cilvegözü Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne de Gürbulak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde görevli narkotik detektör köpek ''Akira''nın atandığı kaydedildi. Cilvegözü Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde büyük operasyonlarda görev yapan ''Alf''in ise görevine devam ettiği, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Köpek Eğitim Merkezinde eğitimini tamamlayıp yeni mezun olan ''Ego''nun da kaçakçılıkla mücadelede kullanılmak üzere Cilvegözü'ne atandığı belirtildi.

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