Köpeğin saldırdığı Fevvaz İdris taburcu oldu

Aksaray'da, bir köpeğin saldırısında başından ve karnından yaralanan Fevvaz El İdris (6), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Somuncu Baba Mahallesi'nde meydana geldi. Neof İdris (26), yeğeni Fevvaz El İdris ile evlerinin önünde beslediği köpeğe yiyecek verdi. Bu sırada yanlarına gelen başka bir köpek, Fevvaz El İdris'e saldırıp, başından ve karnından ısırdı. Neof İdris, köpeği bölgeden uzaklaştırırken, Fevvaz El İdris ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fevvaz El Fevvaz, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)