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Köpeğin saldırdığı çocuğun kulağı ve kafa derisi koptu!

Olay yerindeki aramalara rağmen çocuğun kulağı bulunamadı

25 Temmuz 2015 17:15

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, "Arjantin dogo" cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki çocuğun kulağı ve kafaderisi koptu. Olay yerindeki aramalara rağmen kulak bulunamadı.

CİHAN'ın haberine göre, olay, Yeşilyurt semti Sevgi Yolu'nda dün meydana geldi. Kerem Berat İşcan, arkadaşlarıyla evinin yakınındaki bakkala gittiği sırada sahibinin elinden kurtulan köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğun başını ağzına alan köpeğe, çevredekiler müdahale etti. Bu sırada yaşlı bir kişi de minik Kerem'in bacaklarından çekip köpeğin ağzından kurtardı.

 

Kulak bulunamadı!

 

Çevredekiler, yaralanan çocuğu Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan İşcan'ın, sağ kulağı ve kafa derisinin büyük bölümünün koptuğu belirlendi. Olay yerindeki aramalara rağmen kulak bulunamadı. Saldırgan köpek, belediye ekipleri tarafından gözetim altına alınırken sahibi Ş.G. ise polis merkezine götürüldü. Vakayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Köpeğin çocuğa saldırması, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi:

 

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