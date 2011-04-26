-KÖPEĞİN PENİSİNİ KESTİLER DENİZLİ (A.A) - 26.04.2011 - Denizli'de bir kişinin, köpeğiyle ilişkiye girdiğini ileri sürerek, komşusunun köpeğinin penisini kestiği iddia edildi. Alınan bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi'nde ''Tarçın'' isimli köpeğini kanlar içerisinde gören Erdem Subay, köpeğini veterinere götürdü. Veterinerde, köpeğinin penisinin kesildiğini öğrenen Subay, olayı komşusunun yaptığını öne sürerek, hukuki işlem başlatacağını söyledi. Subay, gazetecilere yaptığı açıklamada, zemin katta oturduğu için köpeğini serbest bıraktığını belirterek, şöyle konuştu: ''Komşumun da tazı kırması dişi köpeği var. Köpeğim birkaç defa komşumun köpeğiyle ilişkiye girmiş. O da diğer komşulara, 'Söyleyin bu köpeği kısırlaştırsın, bunu yapmazsa ben yaparım' demiş. Bir gün baktım köpeğim kanlar içerisinde. Götürdüğüm veteriner, köpeğimin penisinin kesildiğini söyledi. Bu suçtur. Hukuki mücadele başlatacağım. Hayvan hastanesine giderek rapor alacağım ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.'' Köpeği kontrol eden veteriner hekim Eren Yavuz, cinsel organı kesilen köpeğin bundan sonraki yaşamını depresif bir şekilde geçireceğini söyledi.