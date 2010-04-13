Köpeğin kopardığı parmak doku nakliyle dikildi

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‘SAÇ TELİNDEN DAHA İNCE’





Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Ulvi Kayalı, “Hastamızın elinde, köpek ısırığı sonucunda oluşmuş bir doku eksiği vardı. Biz bu hastamıza doku transferi yaptık. Yani bir nevi doku nakli. Damarıyla ve sinirleriyle beraber ayağın yan tarafından yeterli miktarda dokuyu naklettik. Ve bunu saç telinden daha ince dikişlerle mikroskop kullanarak gerçekleştirdik. Bu ameliyatın bizim için önemi, dokuyu aldığımız yerdeki hasarın çok az olmasıdır. Bu açıdan çok önemli bir ameliyat” diye konuştu.



Ameliyata giren diğer doktorlar Dr. Melike Oruç ile Dr. Ufuk Küçük de, çok zorlu bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek, hastanın kısa zamanda sağlığına kavuşacağını söyledi.



Kopan parmağı doku nakliyle yerine dikilen Bolat Leylek ise operasyon sonrası kendini iyi hissettiğini ifade etti. Bolat Leylek, “Sağolsun burada benimle çok ilgilendiler. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Hocalarımıza güveniyorum” dedi.