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Yaşam

Köpeğin ısırdığı koyunu yiyen ailede kuduz şüphesi

Kuduz şüphesiyle aşı yapılan 12 kişi tedavi altına alındı

08 Ekim 2016 17:21

Van'ın Başkale ilçesinde köpeğin ısırdığı yaralı koyunu kesip yiyen aynı aileden 12 kişi kuduz şüphesiyle tedavi altına alındı.

NTV'nin haberine göre, Yurttepe Mahallesi'nde bir hafta önce köpeğin ısırdığı yaralı koyunu yiyen Acu ailesinin çocuklarında halsizlik belirtileri görüldü. Ancak aile hastaneye gitmedi. Aynı köpek ikinci kez koyunu ısırınca şüphelenen aile fertleri yaralı koyunu veterinere götürdü. İncelemede köpeğin kuduz olduğu tespit edildi.

Koyunun etinden yiyen Acu ailesinden 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Kuduz şüphesiyle aşı yapılan 12 kişi tedavi altına alındı.

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KuduzVanyaralı koyunkuduz şüphesi

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