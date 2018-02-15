Köpeğin ensesini bıçakla kesip kaçtı

Bülent TATOĞULLARI- Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, kimliği belirlenemeyen kişi, sanayi sitesinde köpeğin ensesini bıçakla kesti. Hayvanı yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi\'nde, dün meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi, sanayi sitesinin içinde köpeğin boynunu ense kısmından derinlemesine kesip, kaçtı. Acı içinde sitede dolaşan yaralı köpeği gören güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait hayvan ambulansı sevk edildi. Büyükşehir belediyesi veterinerleri tarafından ilk muayenesi yapılan köpeğin enfeksiyon kaptığı belirlendi. Boynundaki kesinin temizlenmesinin ardından yarasına dikiş atılan köpek, barınakta özel bakıma alındı.

10 GÜN SONRA ESKİ HALİNE DÖNECEK

Tedaviyi yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi veterinerlerden Tayfun Kazan, köpeğin çok derin kesiyle kendilerine getirildiğini söyledi. İlk müdahalenin ardından yaklaşık 2,5 saat süren operasyonla yırtılan kasları diktiklerini belirten Kazan, yoğun dikiş attıklarını kaydetti. Kazan, \"10 gün sonra eski haline dönmesini bekliyoruz. Kesik, az daha derin olsaydı yaşama şansı yoktu. Tam zamanında bize ulaşması onun şansı oldu. Tedavisi çok iyi ilerliyor. Bundan sonra onun daha uygun bir ortamda yaşanmasının sağlanması gerekiyor\" dedi.

Polis ekipleri, köpeğe zarar veren kişinin belirlenmesi amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarına ait kayıtları incelemeye aldı.



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