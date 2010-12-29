-KÖPEĞİN DOĞUM GÜNÜNE 43 BİN DOLAR ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Ürdün'de bir kadının, köpeğinin doğum günü için 43 bin dolar (yaklaşık 67 bin TL) harcaması günün konusu oldu. Arab online internet sitesinde yer alan bir haberde, Ürdün'de bir kadının, köpeğinin doğum günü dolayısıyla düzenlediği partiye 43 bin dolar (yaklaşık 67 bin TL) harcadığı bildirildi. Haberde kadının, yaklaşık 250 arkadaşını köpekleriyle birlikte doğum günü partisine davet ettiği belirtildi. Köpeğin doğum günü için yapılan harcamanın medyada yer alması tepkilere yol açtı. Eski bir milletvekili, günde 1 dinara muhtaç insanların olduğu ülkede, binlerce doların köpeğin doğum günü için harcamasına anlam veremediğini söyledi.