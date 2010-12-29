T24 LogoT24 Logo
Yaşam

KÖPEĞİN DOĞUM GÜNÜNE 43 BİN DOLAR ANKARA (A.A)

29 Aralık 2010 17:47

-KÖPEĞİN DOĞUM GÜNÜNE 43 BİN DOLAR  ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Ürdün'de bir kadının, köpeğinin doğum günü için 43 bin dolar (yaklaşık 67 bin TL) harcaması günün konusu oldu. Arab online internet sitesinde yer alan bir haberde, Ürdün'de bir kadının, köpeğinin doğum günü dolayısıyla düzenlediği partiye 43 bin dolar (yaklaşık 67 bin TL) harcadığı bildirildi. Haberde kadının, yaklaşık 250 arkadaşını köpekleriyle birlikte doğum günü partisine davet ettiği belirtildi.  Köpeğin doğum günü için yapılan harcamanın medyada yer alması tepkilere yol açtı.  Eski bir milletvekili, günde 1 dinara muhtaç insanların olduğu ülkede, binlerce doların köpeğin doğum günü için harcamasına anlam veremediğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24