Köpeği tekmeleyip elektroşok verdiler!

Adapazarı'nda, evin bahçesinden çıkardıkları 6 aylık köpeği tekmeleyip elektrik veren 3 kişi kaçtı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre,Adapazarı Şeker Mahallesi Ören Sokak'ta oturan 33 yaşındaki Bircan Gülseven, 'Golden Retriever' cinsi köpeğinin yürüyümemesi üzerine dövüldüğünü düşünerek evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Gülseven, 7 Mart tarihindeki kayıtlarda 3 gencin köpeği darp ettiğini gördü.

Kameralara yansıyan görüntülerde 3 gencin köpeği bahçeden çıkarıp tekmeledikleri, üzerine yanan sigara attıkları, elektroşok uyguladıkları ve kaçtıkları görüldü. Bircan Gülseven köpeklerine işkence edilmesine tepki göstererek, şöyle dedi:

'Kameralara baktık, 3 kişinin elektroşok cihazlarıyla şok verdiklerini, tekmelediklerini gördük. Elektroşok vermişler, şok cihazı net bir şekilde görülüyor. Şu an köpek iyi ama bayağı topalladı, aksadı. Bunu bu kadar rahat yaptıklarına göre, diğer taraftarda da yapıyorlardır. Bu cihazların satılmaması lazım.'