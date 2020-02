Köpeği Sully, eski ABD Başkanı George H.W. Bush'u son yolculuğunda yalnız bırakmıyor

Cuma günü hayatını kaybeden eski ABD Başkanı George Herbert Walker Bush'un rehber köpeği Sully, son görevini yerine getirmek için sahibinin tabutunu bekliyor.

Labrador retriever cinsi bir köpek olan Sully, 94 yaşında hayatını kaybeden George H. W. Bush'un son yıllarında ona eşlik etmişti.

Sully'nin, eski ABD Başkanı'nın tabutunun önünde nöbet beklerkenki hali sosyal medya kullanıcılarının hüzünlenmesine yol açtı.

Vefakar Sully, tabutla Teksas eyaletinden Washington DC'ye uçacak Air Force One'da da hazır bulunacak.

Bush'un ABD'nin 41. Başkanı olması dolayısıyla Air Force One'ın adı Special Air Mission olarak değiştirilecek, tabut resmi tören için başkente taşınacak.

Sully, Çarşamba günü yine tabutla birlikte Teksas'a dönecek.

George H.W. Bush, 8 yıllık Başkan Yardımcılığı sonrası Kasım 1988'de ABD Başkanı seçildi. 20 Ocak 1989'dan 20 Ocak 1993'e kadar görev yaptı.

Bush'un sözcüsü Jim McGrath ise Sully'nin fotoğrafını sosyal medyadan "Görev tamam" diyerek paylaştı. Bu paylaşım Twitter kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

Sosyal medya kullanıcıları Sully'ye George H.W. Bush'a karşı görevini yerine getirdiği için teşekkür etti. Çoğu Twitter kullanıcısı Sully'nin sadaketinden dolayı gözlerinin dolduğunu söyledi.

Sully'nin ismi 2009 yılında Hudson Nehri üzerine başarılı bir iniş yaparak 155 yolcunun hayatını kurtaran pilot Chesley "Sully" Sullenberger'dan geliyor.

Bush'un son yıllarda tekerlekli sandalye kullanması dolayısıyıla iki yaşındaki Sully, bu yılın başında Bush'a rehber köpek olarak verilmişti.

A great joy to welcome home the newest member of our family, "Sully," a beautiful -- and beautifully trained -- lab from @AmericasVetDogs. Could not be more grateful, especially for their commitment to our veterans. pic.twitter.com/Fx4ZCZAJT8