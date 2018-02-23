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Köpeği, iple kamyonetin arkasına bağlayıp, sürükledi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de bir kişinin, köpeğini iple kamyonetin arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürmesi, yoldan geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi

23 Şubat 2018 18:02

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'de bir kişinin, köpeğini iple kamyonetin arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürmesi, yoldan geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
Keşan-Edirne karayolunda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, iple kullandığı kamyonetin arkasına bağladığı köpeği, kilometrelerce sürükledi. Olayı gören duyarlı bir sürücü, yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı, ardından da durdurduğu kamyonetin sürücüne tepki gösterdi.
İsminin açıklanmasını istemeyen kişi, \"Bir anda önümde bir kamyonetin arkasına iple bağlanarak götürülen köpeği görünce çok şaşırdım. Köpek, kamyonetle arasında arayı açmamak için koşuyor, açınca da sürükleniyor. Acı çektiği çok belliydi. Sürücüyü durdurdum. Neden yaptığını sordum bana, \'başka nasıl götürebilirim\' cevabını verdi. Bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyorum. Görüntülerde plaka açık seçik görünüyor, emniyetimiz gereğini yapacaktır\" diye konuştu.

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