Köpeği ezen servis sürücüsüne para cezası

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, yolda yatan köpeği ezip, yoluna devam eden servis minibüsü sürücüsüne, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı\'nca üst tutarlı para cezası uygulandı. Sürücünün, bağlı olduğu kooperatifçe üyelikten çıkarıldığı belirtildi.

Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Toki Konutları önünde, 3 gün önce, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, servis minibüsü sürücüsü, yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçerek, yoluna devam etti. Dakikalarca can çekiştiği görülen köpek ise öldü. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler ise hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Tepkiler üzerine bağlı olduğu kooperatifçe sürücünün üyelikten çıkarıldığı duyuruldu. Sosyal medya üzerinden görüntülerin ulaştırıldığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı\'nca ihbar kabul edilip, harekete geçildi. Servis minibüsünün sahibiyle irtibat kurulup, sürücüye ulaşıldı. Yolda yatan köpeği ezip, yoluna devam eden servis minibüsü sürücüsüne, üst tutarlı para cezası uygulandı. Sürücünün, araç sahibine köpeği fark etmediğini söylediği öğrenildi.



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