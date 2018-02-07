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Yaşam

Köpeği bağırsaklarına silikon sıkarak katlettiler!

Yapılan muayenede köpeğin makatından bağırsaklarına silikon sıkıldığı belirlendi

07 Şubat 2018 14:49

İstanbul Karaköy’de iki kadın sokakta dolaşan aşırı zayıflamış bir köpeği uzun uğraşlar sonucu yakalayarak tedavi ettirmek için veteriner kliğine götürdü. Tedaviye alınan köpeğin röntgeni çekildi. Veteriner hekim röntgende köpeğin bağırsaklarında silikon tespit etti. Yapılan muayenede köpeğin makatından bağırsaklarına silikon sıkıldığı belirlendi.

Bağırsakları parçalanan köpek ameliyata alındı. Köpeğin tedavisini gerçekleştirmeye çalışan veteriner kliniğinden ameliyat sonrası şu paylaşım yapıldı:  “Operasyondan çıktı. Kalın bağırsak mümkün olduğunca temizlendi. Kalanı için lavman yapılacak. Madde bağırsağı yırtıp karna dolduğu için karın içi iltihaplanması var. Bağırsakları tutan zar nekroze olduğundan alındı!! Durumu çok ciddi. Yemek borusu delinerek beslenme sondası takıldı.”

Ancak yapılan müdahalelere rağmen köpek kurtarılmadı.

Sözcünün haberine göre, iki kadın köpeği yakalayıp tedavi ettirmek için belediyeden yardım istediklerini ancak hiç bir yardım gelmediğini iddia etti.

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