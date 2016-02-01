T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Köpeğini arabanın arkasına bağlayarak metrelerce sürükleyen adam: Benim değil mi, istediğim gibi gezdiririm

Adam davranışını, "Bacakları açılsın diye böyle yürütüyordum" diyerek savundu

01 Şubat 2016 19:15

Ankara'da bir adam köpeği arabasının arkasına bağlayarak metrelerce sürükledi. Polise ihbar edilen şahıs, "Köpek benim değil mi istediğim gibi gezdiririm, bacakları açılsın diye bu şekilde yürütüyorum" dedi.

Ankara Batıkent'te hayvansever bir vatandaşın çektiği fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekti. İHA’nın haberine göre; kangal cinsi bir köpeği otomobilinin arkasına bağlayan bir kişi, hayvanı sokak sokak dolaştırdı. Yerde sürüklenen köpeği gören hayvanseverler polis ekiplerine haber verdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Aracı hemen durduran ekipler, köpeğin iple boynundan otomobile bağlı olduğunu gördü.

Hayvanseverlerin sürücüye yönelttiği “Köpeğe neden böyle davranıyorsunuz?” sorusuna, "Köpek benim değil mi istediğim gibi gezdiririm. Kangal cinsi köpeğimi Sivas'tan yeni getirttim. Bacakları açılsın diye bu şekilde yürütüyorum" dedi.

Polis, şahıs hakkında tutanak tutarken, hayvanseverler de köpeğe el konulup, barınağa teslim etmesini istediler.

ETİKETLER

köpekarabaaraçsürükledikangalankarahaberhayvan haklarıhayvanseverihbar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24