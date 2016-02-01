Köpeğini arabanın arkasına bağlayarak metrelerce sürükleyen adam: Benim değil mi, istediğim gibi gezdiririm

Ankara'da bir adam köpeği arabasının arkasına bağlayarak metrelerce sürükledi. Polise ihbar edilen şahıs, "Köpek benim değil mi istediğim gibi gezdiririm, bacakları açılsın diye bu şekilde yürütüyorum" dedi.

Ankara Batıkent'te hayvansever bir vatandaşın çektiği fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekti. İHA’nın haberine göre; kangal cinsi bir köpeği otomobilinin arkasına bağlayan bir kişi, hayvanı sokak sokak dolaştırdı. Yerde sürüklenen köpeği gören hayvanseverler polis ekiplerine haber verdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Aracı hemen durduran ekipler, köpeğin iple boynundan otomobile bağlı olduğunu gördü.

Hayvanseverlerin sürücüye yönelttiği “Köpeğe neden böyle davranıyorsunuz?” sorusuna, "Köpek benim değil mi istediğim gibi gezdiririm. Kangal cinsi köpeğimi Sivas'tan yeni getirttim. Bacakları açılsın diye bu şekilde yürütüyorum" dedi.

Polis, şahıs hakkında tutanak tutarken, hayvanseverler de köpeğe el konulup, barınağa teslim etmesini istediler.