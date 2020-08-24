Köpeğe tecavüz ederken yakalandı; eşi, "Bu adama ben de engel olamıyorum" dedi

Sivas Gemerek’te, 75 yaşındaki bir kişi, köpeğe tecavüz ederken yakalandı. İki köylü, Şükrü B.’yi çıplak haldeyken kayda aldı. Olay ile ilgili hayvan hakları savunucuları suç duyurusunda bulundu. Sivas Valisi de konu ile ilgili açıklama yaparken, aynı kişinin birçok köylünün köpeğine tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, olay Gemerek’e bağlı Hacıyusuf Köyü’nde yaşandı. 17 Ağustos günü, köyün çobanı H. Ö. (42), koyun sürüsü ile birlikte dağın yolunu tuttu. H. Ö. ile birlikte sürüyü takip eden köpeği ise bir an gözlerden kayboldu. H. Ö., son 3 gündür aynı noktada gözlerden kaybolan köpeğinin yiyecek arayışı için uzaklaştığını düşündü. Çoban H. Ö.’nün sürüsü ilgilendiği esnada, M. K. ve A. A. isimli köylüler birlikte bir yere gittikleri esnada, çalılıkların arasındaki hareketliliği fark etti. İkili hemen, seslerin geldiği noktaya yöneldi.

Görgü tanıkları, köpeğin boynunda ise uzunca bir balya ipi bulunduğunu belirtirken olay ile ilgili jandarmaya haber verildi. İki görgü tanığının yanı sıra, köpeğin sahibi olan çoban H. Ö. de verdiği ifadede, Şükrü B.’den şikâyetçi olduğunu belirtti.

Tecavüzde bulunan adamın eşi: Bu adama ben de engel olamıyorum

Olayın ortaya çıkması sonrası tarım ilacı içen Şükrü B.’nin ifadesinin alınması işlemi yapılamazken, eşi K. B.’nin ise “Bu adama ben de engel olamıyorum. Yapılanlar nedeni ile utanç içindeyim” dediği öğrenildi.

Olaya ilişkin Hayvan Hakları Federasyonu avukatları da Gemerek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise Twitter hesabında, Şükrü B.’ye cezai işlem uygulandığını soruşturmanın sürdüğü bilgisini verdi.