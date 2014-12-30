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Yaşam

Köpeğe tecavüz davasında sanığa beraat çıktı

Sahipli köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 4 yıl hapis istemiyle yargılanan sanığın beraat etti

30 Aralık 2014 14:29

Kağıthane'de sahipli köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla "hayasızca hareket etmek" ve "sahipli bir köpeğe zarar vererek değerini düşürmek" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığın beraatına karar verildi.

İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık ve müşteki avukatları ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu adına avukat Deniz Kalafatoğlu katıldı. Sanık Hamdi Yalçın ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'nce sanığa, köpeğe tecavüz ettiğinden bahisle 454 lira idari para cezası verildiği belirtildi. Celse arası İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, olay yerindeki görüntülerin yer aldığı CD'nin gönderildiği kaydedildi.

Müşteki Gazi Güven'in avukatı Yasemin Babayiğit, şikâyetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.  Sanık avukatı Adem Muratbeyoğlu, görüntülerdeki kişinin müvekkili Hamdi Yalçın olmadığını savunarak, beraatına karar verilmesini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık hakkında ''haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme ve değerini düşürmek suretiyle mala zarar verme'' suçlarından dava açıldığını vurgulayarak, "unsurları itibarıyla oluşmayan" müsnet suçtan Yalçın'ın beraatine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında ''hayasızca hareketlerde bulunma'' suçundan da dava açıldığını anımsatarak, söz konusu suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Yalçın'ın bu suçtan da beraatına hükmetti.

 

Adliye önünde açıklama

 

Kararın ardından, duruşmaya izleyici olarak katılan sivil toplum örgütü temsilcileri ve avukatlar, adliye önünde açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan ''Nilayım'' adlı köpeğin sahibi Gazi Güven’in avukatı Yasemin Babayiğit, ''Bu görüntüleri tüm Türkiye izledi. Mahkeme tarafından verilen bu karar hangi hukuk gerekçesiyle verildi, gerekçeli kararı görmeden hiçbir şey söyleyemiyoruz. Biz görüyoruz. Biz suçun unsurlarının oluştuğunu söylüyoruz. Niçin mahkeme aksini söylüyor ve görmüyor?'' dedi. Açıklamaya, CHP milletvekilleri Melda Onur ve Mahmut Tanal da katıldı.

 

İddianameden

 

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zeynel Sarıbuğa'nın hazırladığı iddianamede, Kağıthane'de oturan ve polis merkezine müracaat eden Burcu Mella Yatmaz'ın, "17 Ağustos'ta 02.00 sıralarında, duyduğu köpek sesinden dolayı aşağı indiğinde, bir erkek şahsın köpeği koltuk altına almış şekilde oturduğu, 'Sen burada ne yapıyorsun?' diye sorduğunda, şahsın, 'Ne yani köpeği sevemez miyim?'  diyerek oradan uzaklaştığını belirttiği ve sonrasında polisi arayarak durumdan haberdar ettiği" şeklindeki ifadelerine yer verilmişti.

Köpeğin sahibi Gazi Güven'in de polis merkezine çağrıldığı, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına ait görüntülerin izletildiği ve beyanının alındığı kaydedilen iddianamede, kamera görüntülerinde, şüphelinin merdiven basamaklarına oturup kucağına aldığı köpeğe cinsel istismarda bulunduğunun anlaşıldığı ve çalışmalar sonucu şüphelinin kimliğinin tespit edildiği belirtilmişti. Sanığın, sahipli köpeğe aleni alanda cinsel istismarda bulunduğunun  anlaşıldığı vurgulanan iddianamede, sanığın TCK'da düzenlenen "haklı bir neden  olmaksızın, sahipli hayvanı is?e yaramayacak hale getirmek veya deg?erinin  azalmasına neden olmak" ile "hayasızca hareket etmek" suçlarından 10 aydan 4 yıla  kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edilmişti.

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