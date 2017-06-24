Köpeğe şişe fırlatanlara tepki gösterince, saldırıya uğradı

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, sokaktaki köpeğe pet şişe fırlatılmasından çıktığı öne sürülen tartışmada 37 yaşındaki Yeliz Yaman, iddiaya göre, tepki gösterdiği kafeterya işletmecisi S.A. tarafından saldırıya uğradı.

Tepe Mahallesi Eski Cami sokağında bulunan bir bankta geçen perşembe günü arkadaşıyla oturan yeminli tercüman 37 yaşındaki Yeliz Yaman, yakındaki kafeteryanın işletmecisi S.A.'nın, mekan önüne idrarını yapan tasmalı bir köpeğe pet şişe fırlattığını görünce tepki gösterdi. Sözlü tartışma büyürken, Yaman'ın yanındaki arkadaşı yaşananları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntü çekildiğini fark eden S.A., cep telefonunu almak istedi. Yaman'ın parmaklarını büktüğü öne sürülen S.A., hakaret ve tehdit ederek kafeteryaya geri döndü. Yaşanan tartışma ve hakaretler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Saldırıya uğradığını öne süren Yeliz Yaman, "Burada kadın hakları, hayvan hakları, bütün haklar çiğnenmiş durumda. Benim üzerime yürüyerek parmağımı çevirdi ve ağzımı burnumu yere yapıştıracağını söyleyerek tehdit etti. Bu ülke herkesin istediğini yapabileceği bir memleket haline gelmiş gibi görünse de öyle bir şey yok. Gereken ne varsa sonuna kadar gideceğim. Bundan sonrasını kendileri düşünsünler, kesinlikle bunun peşini bırakmayacağım" dedi.

Yeliz Yaman, yaklaşık 100 metre mesafedeki Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne giderek, elindeki görüntülerle şikâyetçi oldu. Yaman'ın kırılan sağ elindeki iki parmağı alçıya alındı. S.A. nöbetçi savcının talimatıyla ifadeye çağrıldı. Ancak ifade vermeye gelmeyen S.A.'nın, işyerini bir arkadaşına bıraktığı ve ulaşılamadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



