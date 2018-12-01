Köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde evinin balkonunda köpeğine şiddet uygulayan bir kişi gözaltına alındı. Bina önünde toplanan hayvanseverler, köpeğe uygulanan şiddeti protesto etti.

Acıbadem Mahallesi Tekin sokaktaki yaşan bir kişi, evinin balkonunda köpeğine terlik ve yumrukla şiddet uyguladı. Bu anlar çevredeki binalarda yaşayan bir kişi tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyen hayvanseverler binanın önünde toplanarak köpeğe uygulanan şiddeti protesto etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Şikayetler üzerine köpeğine şiddet uygulayan kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Hayvana şiddet uygulayan kişinin, görüntüleri izleyerek binanın önüne gelen bir kişi tarafında darp edildiği belirtildi. (DHA)