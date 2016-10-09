Köpeğe işkence yapan 'insan'a hapis cezası

İzmir’in Güzelbahçe’de büyükbaş hayvanlarını korumak için arkadaşından aldığı Kangal cinsi çoban köpeğini, minibüsünün arkasına zincirle bağlayıp, ayakları kanamasına rağmen yolda sürükleyerek götüren, kadın avukatın müdahalesiyle işkencesine son veren D.A’ya, ikinci ceza geldi. Hayvanların Korunması Kanunu uyarınca hakkında 454 TL para cezası kesilen D.A'ya mahkeme de 25 gün hapis cezası verdi. Bu ceza, 5 taksitte ödemek koşuluyla 500 TL paraya çevirdi.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre; olay, Güzelbahçe ilçesinde 14 Aralık 2014 tarihinde meydana geldi. Büyükbaş hayvan besiciliği de yapan D.A, onları koruması için arkadaşı Nuri Akyıldız’dan, dünyanın en zeki köpeklerinden biri kabul edilen Kangal cinsi çoban köpeğini aldı. Ancak D.A, köpeği, minibüsün arka tamponuna zincirle bağlayarak yola çıktı. Yaklaşık 3 kilometreden fazla bir mesafe minibüsün arkasından koşmak zorunda kalan köpek, yorgunluğa daha fazla dayanamayınca, durmaya çalıştı. Ancak sürücünün yoluna devam etmesi üzerine, köpeğin tırnakları ve patileri, asfalt üzerinde sürüklendiği için kanadı.

Eski sahibi geri aldı

Bu sırada yoldan geçerken olaya tanık olan Avukat Mediha Lüle, minibüsün yolunu kesip durmasını sağladı. Ardından da gerekli yasal işlemlerin başlatılması için şikayetçi olacağını söyleyip D.A'nın yoluna devam etmesine izin vermedi. Bunun üzerine D.A'nın çağırdığı köpeğin sahibi Nuri Akyıldız, olay yerine gelip köpeği geri aldı, traktörünün römorkuna bindirerek götürdü.

Kangal köpeğin yolda minibüs arkasında sürüklenmesi ve ardından da Avukat Mediha Lüle’nin olanlara tepki gösterdiği anların görüntü ve fotoğraflarının internet haber siteleri ve televizyonlarda yer almasının ardından, dönemin İzmir Valisi Mustafa Toprak’ın talimatıyla, Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Araç plakasından kimliği belirlenen Durmuş Akgün, karakola götürüldü. Cumhuriyet savcısının talimatıyla da hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, ifadesinde köpeği minibüsüne binmek istemediği ve kendisini ısırdığı için bu yöntemle götürmek zorunda kaldığını öne süren Durmuş Akgün’e, Güzelbahçe Kaymakamlığı adına jandarma tarafından ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ uyarınca 454 TL para cezası verildi.

Cezası ertelenmedi

Savcılık, Durmuş Akgün hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İzmir 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada yargılanan Durmuş Akgün için mahkeme kararını verdi. Durmuş Akgün’e, ilk olarak 25 gün hapis cezası verildi. Hapis cezası, günlüğü 20 TL’den 500 TL para cezasına çevrildi. 500 TL’nin de 5 taksitle ödenmesine karar verildi. Mahkeme, suçun işleniş biçimini dikkate alıp, sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünden kanaat oluşmadığından, hükmün açıklanmasının geri bırakmadı, cezayı da ertelemedi. Bu kararla Durmuş Akgün’ün 500 TL daha para cezası ödeyeceği, ödememesi durumunda, cezaevine girebileceği belirtildi.