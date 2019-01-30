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Yaşam

Köpeğe işkence; biri tekmeledi diğeri otomobille çiğnedi

Yaralı köpek belediye ekiplerince tedavisi yapılmak üzere hayvan barınağına götürüldü.

30 Ocak 2019 18:47

Konya'da iki kişi tekmeledikleri köpeğin üzerinden  kastılı şekilde otomobille geçti. Yaralı köpek belediye ekiplerince tedavi altına alınırken, köpeğe işkence anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde yürüyen bir kişinin arkasına köpek takıldı. Bu sırada kişi, köpeğin üzerine yürüyüp tekme salladı.

Aynı kişi kaçan köpeğin peşinden koşturduğu sırada arkadan otomobille hızla gelen başka bir genç, aracı köpeğin üzerine sürerek çarptı. 

Bir süre sürüklenen köpek, yaralı halde yere düştü. Olayı gören vatandaşların geldiğini gören iki genç, otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. 

Yaralı köpek  belediye ekiplerince tedavisi yapılmak üzere hayvan barınağına götürüldü. 

Yaşananlar, olay yeri yakınlarındaki bir sitenin güvenlik kameralarınca görüntülendi. 

Görüntülerde sokakta beliren köpeğe bir gencin tekme sallaması yer alıyor. Kayıtlara kaçan köpeğe arkadan hızla gelen bir gencin kullandığı otomobilin çarptığı yansıyor. Görüntüde, vatandaşların geldiğini gören iki gencin daha sonra otomobille kaçtığı görülüyor.

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