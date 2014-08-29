Köpeğe dakikalarca tecavüz etti!

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bir binanın güvenlik kamerasına tüyler ürperten görüntüler yansıdı. Kamera görüntülerinde kimliği belirsiz bir kişi yakaladığı bir köpeğe dakikalarca tecavüz ediyor. Mahalle sakinleri köpeklerin davranışlarında günlerdir anormallik olduğunu ancak ne olup bittiğini güvenlik kamerasını izledikten sonrasında anladıklarını anlattı. Hayvanseverler polise şikâyet ettikleri zanlının bir an önce bulunmasını istiyor.

Serkan Ocak’ın Radikal’deki haberine göre, kamera kayıtlarına göre tarih 17 Ağustos. Saat gece 02.00.Sokakta birkaç köpek görünüyor. 1 saatlik kaydın 25. dakikasında araçların arasından orta yaşlarda, beyaz gömlekli, seyrek saçlı, kirli sakallı kimliği belirsiz bir kişi sokaktaki köpeklerin birini yakalıyor. Merdivenlerde tuttuğu köpeğe önce eliyle tacizde bulunuyor. Daha sonra köpeği apartmanın merdiven boşluğuna götürüyor. Burada devam eden taciz yaklaşık 30 dakika devam ediyor.

Sosyal medyada dün akşam saatlerinde video özellikle hayvanseverler arasında hızla yayıldı. Hamidiye Mahallesi Nar Sokak’ta yaşayan mahalle sakinleri dün polise güvenlik kamerasının kayıtlarını götürerek kimliği belirsiz zanlının bulunması için şikâyette bulundu.

Mahalle sakinlerinden şarkıcı ve aynı zamanda hayvan aktivisti Sevcan Orhan, olayı şöyle anlattı:

“Olay benim yaşadığım yerin yan sokağında meydana geliyor. Sokaktaki o köpekleri hepimiz bakıyoruz. Köpeklerin son zamanlarda davranışları bozulmuştu. Kayıtlarda tecavüze uğrayan köpek çok uysaldır. Son günlerdi bizden kaçmaya başladı. Bazı hayvanların yürüyüşü bile değişmişti. Hatta bazılarının cinsel organında yaralar vardı. Tahmin ediyorduk ancak kimin yaptığını bilmiyorduk. Etraftaki kamera kayıtlarını inceledik. Bu görüntüleri görünce emin olduk.”

Bazı mahalle sakinlerinin görüntüleri zabıtaya ve polise verdiğini anlatan Orhan, sapığın bulunması için şikâyette bulunduklarını da anlattı.

‘Sonraki aşama çoluğumuz çocuğumuz...’

Olayın Nar Sokak’ta meydana geldiğini anlatan bölge sakinlerinden Burcu Hanım ise (soyadını vermek istemiyor) o gece hayvanın çığlıklarına uyandığını belirterek, tanık olduğu anları şöyle özetledi:

“Hayvanlar havlayınca birbirlerine zarar verdi sandım. Dışarı baktım. Eşimi uyandırdım. Adamı gördük. Merdivenlere sinmişti. ‘Napıyorsunuz’ diye sordum. ‘Seviyorum’ diye karşılık verdi. ‘Hayvanı bırakın’ dedim. Ama yanına gidemedik. Aşırı sarhoş bir hali vardı. Yanına gidemedik. Korktuk. Adamın hali tavrı iyi değildi. Hiçbir şey yapamadım. Sonra polise haber verdik. Polis geldi ancak adam gitmişti. Bir keresinde de Ramazan ayında benzer bir olay olmuştu. Görüntülerde sadece köpeği götürdüğü görülüyor, tecavüz ettiği net olarak anlaşılmıyordu. Ancak bu kez ne yaptığı çok net. Bu kişinin mutlaka bulunması gerekiyor. Çünkü sonraki aşaması çoluğumuz çocuğumuz... Mahallede baktığımız 4 köpek var. Çocuklar görüntülerdeki köpeğe ‘Alex’ diyor. Biz besliyoruz. Alex şimdi bizden bile kaçıyor...”