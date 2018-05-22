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Köpeğe cinsel istismar şüphelisine 625 lira para cezası

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir kişinin köpeğe cinsel istismarda bulunduğu görüntüyü sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı iddia edilen A

22 Mayıs 2018 18:52

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir kişinin köpeğe cinsel istismarda bulunduğu görüntüyü sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı iddia edilen A.Ş.\'ye, Orman ve Su İşleri 8\'inci Bölge Müdürlüğü tarafından \'Hayvana kötü muamele yapmak\' suçundan 625 lira para cezası uygulandı. A.Ş. hakkında suç duyurusunda da bulunuldu. Şüpheli, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ileri sürdü.
Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği üyeleri, A.Ş.\'nin sosyal medya hesabından bir kişinin köpeğe cinsel istismarda bulunduğu videoyu paylaştığını gördü. Dernek üyeleri, Orman ve Su İşleri 8\'inci Bölge Müdürlüğü\'ne şikayette bulundu. Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları araştırma sonucu A.Ş.\'nin adresini belirledi. Görüntüdeki kişinin kendisi olmadığı ileri süren A.Ş., savunmasında, \'\'Cep telefonumu bir kıraathanede unuttum. Orada bilmediğim şahıslar tarafından telefonuma yüklenmiş. Bu görüntüler bana ait değildir\'\' dedi.
A.Ş.\'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında \'Hayvana kötü muamele yapmak\' suçundan 625 lira idari para cezası uygulandı. Dernek ayrıca A.Ş. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı\'na da suç duyurusunda bulundu.

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