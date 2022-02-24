Köpeğe cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan sanığın adli kontrol şartı kaldırıldı

Bartın’da köpeğe cinsel istismar suçlamasıyla suçlanan 66 yaşındaki M.D.’nin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, sanığın adli kontrol şartı kaldırıldı.

Köpeğin sahibinin şikâyeti üzerine Bartın 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın dünkü duruşmasına Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin de aralarında olduğu çok sayıda dernek ile Ankara, İstanbul, Antep barolarından avukatlar katıldı.

Sanık, “Zaten iktidarsızım” şeklindeki savunmasını yineledi. M.D.’nin bu durumu doğrulayacak bir raporun verilmesine yönelik talebini reddeden mahkeme, adli kontrol şartını kaldırarak davayı 24 Mayıs’a erteledi.

Dernekler, duruşmanın ardından yaptıkları açıklamada sanığın savunmasına ve karara tepki gösterdi. Av. Diren Cevahir Şen, cinsel istismarın iktidar ya da iktidarlık ekseninde tanımlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Sanığın en yüksek sınırdan ceza alması için çabaladıklarını belirten Şen, emsal bir karar için mücadele ettiklerini vurguladı. Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nden Gökten Sakarya ise Türkiye’de hayvana tecavüzün üstü örtülen çok yaygın bir şiddet biçimi olduğunu vurgulayarak, bu şiddetin son bulması için caydırıcı cezalara ihtiyaç olduğunu ifade etti.