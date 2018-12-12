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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, önünü çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan Özdemir Gümüş'ün otomobili takla atarak devrildi

12 Aralık 2018 20:01

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, önünü çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan Özdemir Gümüş\'ün otomobili takla atarak devrildi. Sürücü Gümüş, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunun Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Özdemir Gümüş, 34 BOR 083 plakalı otomobili ile Tekirdağ yönüne gittiği sırada sırada önüne köpek fırladı. Özdemir, köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkan otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtulan Özdemir, polisi aradı. Özdemir, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca aracın çukura girip takla attığını söyledi.

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