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Yaşam

Köpeğe çarpan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: Baba öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

Konya Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

07 Şubat 2022 00:32

Konya'da aniden yola çıkan köpeğe çarpan otomobil, takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Metin Demir hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 20.40 sıralarında Konya- Adana kara yolu Hortu Mahallesi yakınında meydana geldi. Mehmet Demir yönetimindeki 06 HBM 70 plakalı otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücü 34 yaşındaki Metin Demir, aynı yaştaki eşi Sinem çocukları Hiranur (8), Ahselnaz (5) ve Mehmet Efe Demir (1) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan baba Mehmet Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eşi ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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