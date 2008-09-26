Köpeğe cami izni

İngiltere’de yeni kurulan Şeriat Konseyi'nin aldığı ilk kararlardan biri, görme engelli gencin rehber köpeğinin camiye girmesine izin vermek oldu



Birçok İslam ülkesinde köpekler mekruh kabul edilir ve camilere girmelerine izin verilmezken, İngiltere’de ilk kez 18 yaşında görme özürlü Muhammed Abraar Khatri, rehber köpeğini camiye sokabilme hakkı kazandı.



Avluda bekleyecek



İngiltere’de şeriat kurallarını düzenlemekle görevli İngiltere Müslümanlar Konseyi’nin fetvasına göre, köpek caminin avlusuna girebilecek ancak namaz kılınan bölümüne giremeyecek.

Leciester’da yaşayan Müslüman öğrenci Khatri, içeride namazını kılarken, iyi eğitimli uslu köpeği Vargo, 'Bilal Camii' avlusunda kendine ayrılan özel bölmede oturup bekleyecek.



Khatri, "Köpeğimin kimseye bir zararı yok. Çok akıllıdır ve bir kenara çekilip oturur beni bekler" dedi. Muhammed’in babası Cafer Khatri de, "Oğlum şimdi başkalarına muhtaç olmadan her yere gidebildiği gibi, namazını kılmak üzere camiye de gidebilecek. Bu onun kendine güvenini de artırıyor" dedi.



Emsal olabilir



Khatri’nin köpeğini camiye sokabilmek için yaptığı başvuruya, Körler İçin Rehber Köpekler Derneği ile İngiltere Müslümanlar Konseyi birlikte destek verdiler. Karar Müslüman liderlerle konunun uzun bir süre müzakere edilmesinin ardından çıktı. Kararın, köpeklere olumsuz bakılan dünyanın birçok Müslüman ülkesi için de örnek olacağı savunuluyor.