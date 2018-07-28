''Köpeğe bu eziyeti yapan, zannediyor musunuz ki aynı vicdansızlığı insanlara karşı yapmasın''

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu Muğla’da bir köpeği arabasının arkasına bağlayarak sürükleyen şahsın adli kontrol şartıyla da serbest bırakılmasını eleştirdi. ''Köpeğe bu eziyet yapan, vicdanı bu kadar körelmiş bir insanın zannediyor musunuz ki aynı vicdansızlığı insanlara karşı yapmasın'' diyen Semercioğlu, ''Hayvanlara eziyet edenler böyle sudan ucuz cezalarla bırakılmamalı'' diye yazdı.

TIKLAYIN - Muğla'da köpeği aracının arkasına bağlayıp sürükledi; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Semercioğlu söz konusu görüntülerin Türkiye'ye yakışmadığını söyleyerek, ''Bu tür davranışlar idari para cezalarıyla geçiştirilmemeli artık'' ifadesini kullandı.

Cengiz Semercioğlu'nun ''Hadise kendine kızsın...'' (28 Temmuz 2018) başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Sürüklenen köpekler

Muğla’da arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükleyen adama ne ceza verildi:

4.252 lira adli para cezası...

Adli kontrol şartıyla da serbest bırakıldı.

Köpeğe bu eziyet yapan, vicdanı bu kadar körelmiş bir insanın zannediyor musunuz ki aynı vicdansızlığı insanlara karşı yapmasın...

Çocuğa, kadına, kendinden güçsüz başka birine eziyet etmesin...

Hayvanlara eziyet edenler böyle sudan ucuz cezalarla bırakılmamalı...

Neden Türkiye’de arabaya bağlanan köpeklerin yollarda sürüklendiği görüntülere bu kadar sık rastlıyoruz?

Kedi köpek tüyünün eve, arabanın koltuğuna bulaşması istenmez...

Kirli patileriyle araba koltuğuna çıkartmazlar...

Bu yüzden arabalarına bindirmeyip, tampona bağlayarak sürüklüyorlar köpekleri...

Hayvana eziyet ederek daha büyük günah işliyorlar haberleri yok...

Bu tür davranışlar idari para cezalarıyla geçiştirilmemeli artık.

Bu görüntüler Türkiye’ye yakışmıyor.

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