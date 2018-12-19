Köpeğe araç çarptı, yoldan geçen 112 ekibi müdahale etti

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - ADAPAZARI\'nda otomobilin çarpıp, sürcüsünün ölüme terk ettiği yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yoldan geçen 112 Acil ekibi ve askerler yaptı. Yaraları sarılan köpek, askeri araçla tedavi edilmesi için barınağa götürüldü.

Olay, Adapazarı-Kaynarca yolunun Emirdağ Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Bir araç yoldan geçen bir köpeğe çarptı. Köpek çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, sürücü aracıyla yoluna devam etti. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne hasta bırakarak görevli oldukları Kaynarca İstasyonu\'na dönen 112 Acil ekibi, yaralı köpeği fark edip durdu. Kanlar içindeki köpeği taşıyan sağlık görevlileri Osman Düzgün, Betül Alper ve Tuğba Nama burada ilk müdahale yaptı. 112 Acil görevlileri, arka ayaklarında kırık olduğu belirlenen, başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kanama olan köpeğin yaralarını sararak hayati müdahale yaptı. Bu esnada olay yerine görev sonrası birliklerine dönen askerler geldi. Araçlarını yol kenarına park eden askerler, sağlık ekiplerine yardımcı oldu.

Sürücünün köpeğe yardım etmek yerine kaçmayı tercih ettiğini belirten 112 görevlisi Betül Alper, \"Araçla seyir halindeydik, önümüzdeki araç köpeğe çarptı. Arabanın önünde hasar oluştu. Durup ilgilenmek yerine devam etmeyi tercih etti. Biz köpeğin yanına geldiğimizde iki bacağı tutmuyordu kafasında da aktif kanama vardı. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Jandarmadan arkadaşlar da sağ olsunlar barınağa götürdüler\" diye konuştu.

İlk tedavi sonrası kendine gelen yaralı köpek, askeri aracın kasasına konularak barınağa götürüldü.

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