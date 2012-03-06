Köpeğe 10 bin poundluk estetik

T24 - İngiltere'de bir çift, köpeklerine karın ve yüz gerdirme dahil bir dizi estetik operasyon için 10 bin pound harcadı.

The Daily Mail'in haberine göre, 5 yaşındaki Junior isimli köpek, fazla ve sarkmış derisi yüzünden yürümekte ve görmekte zorlanıyordu. Köpeğin sahipleri Denise ve David Smart çifti, hem rahat hareket edebilmesi hem de görebilmesi için hayvan estetisyenine 10 bin pounddan fazla para harcadı. Operasyonlar dahilinde estetik olan köpeğe 39 dikiş atıldı.

Ameliyat sonrası köpeğini yeni bir hayata başlamış genç bir adama benzeten Denise Smart, öncesiden köpeğinin bıkkın ve yaşlı göründüğünü söyledi.