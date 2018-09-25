Koparmanın cezası 48 bin lira

Dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen, bu nedenle 2016 yılında Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambaklarını koparana 48 bin lira para cezası uygulanıyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Gökmeydan ve Akçalı sahillerinde nadir görülen kum zambakları etkileyici bir manzara oluşturuyor.

Bitki çeşitliliği bakımından zengin bir turizm beldesi olan Arsuz'da kumsalda yetişen kum zambaklarının çevresi vatandaşlar tarafından temizleniyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2016 yılında yapılan çalışmalar kapsamında Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan bitkinin neslinin devamı için Hatay'da da çalışmalar yürütülüyor.

Kum zambaklarını koparana 48 bin lira para cezası uygulanıyor.