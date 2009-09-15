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Yaşam

Kopan parmak 5 hastaneyi kapattı

Parmağı kopan bir hastaya bu 5 hastanenin de gerekeni yapmaması Sağlık Bakanlığı'nın yaptırım uygulamasına sebep oldu.

15 Eylül 2009 03:00

Parmağı kopan bir hastaya bu 5 hastanenin de gerekeni yapmaması Sağlık Bakanlığı'nın yaptırım uygulamasına sebep oldu.

"Kopan parmağını diktirmek için 5 hastane dolaştı"

27 Temmuz'da bu başlıkla çıkan haber Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık müfettişleri inceleme yaptı.

İncelemenin sonunda kopan parmağın muhafaza şekli ve kurallarına uyulmadığı, 112 Ambulans Servisi Komuta Merkezi'nin devreye sokulmadığı tespitinde bulunuldu.

Özel Medikal Park Sultangazi ve Özel İstanbul Vatan Hastanesi'nde, 10 gün süre ile acil vakalar dışında hasta kabulünün durdurulmasına ilişkin rapor İstanbul Valiliği'ne gönderildi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ilgilileri hakkında da gereğinin yapılması için üniversite rektörlüğüne raporun bir örneği verilecek.

Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi için de Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü devreye sokulacak.

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