Kopan parmağı dikmeyen hastanelere ceza!

Sağlık Bakanlığı müfettişleri küçük Doğan Ay’ın kopan parmağını dikmeyen Özel Vatan ve Medikal Park Sultangazi Hastanesi’ni 10 gün hasta kabul yasağıyla cezalandırdı.



Kopan parmağını diktirmek için 5 hastane dolaştı’ iddiasına ilişkin başlatılan inceleme sonucu, Doğan Ay’ın kopan parmağını dikmeyen hastaneler için hazırlanan raporlar, gerekli işlemlerin yapılması için bağlı bulunduğu kurumlara gönderildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu haberle ilgili İstanbul’da bulunan Özel Medikal Park Sultangazi Hastanesi, Özel İstanbul Vatan Hastanesi, İstanbul Üniversitesi (İ.Ü) Tıp Fakültesi Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ile Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilgilileri hakkında Bakanlık Başmüfettişi’nce inceleme başlatıldığı belirtildi.



Uygun muhafaza etmediler





Vatan gazetesinin haberine göre, inceleme raporu şöyle: “Acil Servis Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre ampute parmağın muhafaza şekillerine uyulmaması ve 112 Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi’nin devreye sokulmamasından dolayı, Özel Medikal Park Sultangazi Hastanesi ve Özel İstanbul Vatan Hastanesi hakkında, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 39. maddesi gereğince, ’acil vakalar haricinde 10 gün süreyle hasta kabulünün durdurulmasını’teminen raporun bir örneğinin İstanbul Valiliğine, İ.Ü Tıp Fakültesi Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ilgilileri hakkında ise ampute parmağın muhafaza şekli kurallarına uyulmaması ve hasta yakınlarıyla iletişim eksikliği hususunda gerekli işlemin tesisi ve önlemlerin alınmasına yönelik gereği için raporun bir örneğinin Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesinin yerinde olacağı kanaatine varılmıştır.”

