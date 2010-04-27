Kopan organ yine çıkacak

T24 - İngiltere Nottingham Üniversitesi Genetik Enstitüsü Queen's Tıp Merkezinden Dr. Aziz Aboobaker ve lisansüstü öğrencisi Daniel Felix'in beraber yürüttüğü gen araştırma projesinde nihayete ulaşıldı. Araştırmacılar Planaria'da rejenerasyon'a sebep olan genleri bulduklarını ve işleyişleri hakkında da çalışmalarının devam ettiğini açıkladılar.



Dr.Aziz Aboobaker, "Bu bilimsel buluş; kas, bağırsak ve beyin hücrelerinin kendilerini yenilemesini sağlayacak müthiş derecede önemli bir adımdır. Bu sayede önümüzdeki yıllarda, olması imkansız denebilecek gelişmelerin olması beklenmekte..." diye konuştu.



Dr.Aziz Aboobaker'in açıklamasına göre bu buluş gelecekte, yeni organ üretiminde, yaraların tedavisinde kullanılabilecek. Hatta hasarlı olan beyinlerin dahi yerinde kendi kendini tamir edebilmesi mümkün olacak...





Planaria



İlginç bir canlı türü. Kesilince her parçasından yeni planaria büyür, elektrik verilince kasılır, ışık tutulunca gevşerler, aylarca aç kalabilir ve bu süre zarfında 1/10 boyutlara küçülebilirler.





Rejenerasyon



Bizlerdeki yaranın iyileşme durumudur. Lakin organizma komplike hale geldikçe bu yenilenme olayı da azalır. Mesela insanda sinir hücreleri yenilenemez iken deniz yıldızında kesilen yerler yeni birer deniz yıldızı olarak hayatına devam edebilirler.



Rejenerasyon doku kaybı ya da harabiyetine karşı gelişen tamamlayıcı bir yanıttır. Çeşitli klinik durumlarda; trafik kazasında gelişen kemik kırık ve parçalanmalarında oluşan kemik kayıpları, sinir ezilmesi ya da kesilmesi, kas yaralanmaları, karaciğer kanseri ve kistlerine uygulanan tedavide sıklıkla doku kaybı gelişir. Bu kaybın erkenden giderilmesi hastanın sağlığı açısından önemlidir.





