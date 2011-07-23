Kopan kolunu diğer koluna diktiler

T24 - Karaman’da patos makinesinin lastiğine kolunu kaptıran 14 yaşındaki çocuğun kopan kolu diğer koluna dikildi.



Karaman’ın Bozkaya Köyü’nde meydana gelen olayda 14 yaşındaki Mehmet Çetiner, ziyaret için gittiği amcasının tarlasında bir anlık dalgınlık sonucu patos makinesinin kayışına kolunu kaptırdı. Kolunun kopmasının ardından çığlıklar atan çocuğun yardımına amcası Emin Çetiner koştu. Çocuğun kolunun koptuğunu gören amca, 112 acil servise haber verdi. Çocuğun kopan kolu vakit kaybedilmeden soğuk kuvöze kondu. Çocuk ve kopan kolu ambulansla Konya BSK Hastanesi’ne getirildi. Küçük çocuk acil olarak ameliyata alındı.



Ameliyatı gerçekleştiren Konya Özel BSK Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün, çocuğun sol kolunun dirseğe yakın bir seviyede koptuğunu belirterek, “Meydana gelen kopma çekip koparma gibi olduğu için damarlar ve sinirler sünerek kopmuş. Böyle yaralanmalarda müdahale zorlaşıyor ve başarı şansı azalıyor. Kol yerine dikilemeyecek kadar kötü durumdaydı. Kolun koptuğu, duduk diye tabir ettiğimiz yerde parçalı kırıklar, ciltte yaralanmalar, kas ve sinir dokusunda koparak ayrılmalara bağlı hasalar vardı. Kopan parçalar kola dikilmeye uygun değildi. Ancak yaralanmanın seviyesinin çok yukarda olması, ciddi sakatlık ihtimali ve hastanın yaşının genç olması nedeniyle âlimizin imkânlarını seferber ettik. Kopan kolu geçici olarak diğer kola bağladık. Şuan kopan kol sağlam olan koldan besleniyor. İleri derecede yaralı olan duduk kısmını da çocuğun karnına bağladık. O da oradan beslenecek. Eğer beslenme devam eder ve kopan kol hayatiyetini korursa bir süre sonra onu yerinden ayırıp kopan o duduk kısmını da toparladıktan sonra oraya tekrar nakledeceğiz. Şuan takipteyiz hastamızın durumu iyi. İlk bir haftalık riskli dönem söz konusu. Bu dönem içerisinde kopan parçalar eğer hayatiyetini korursa oraya nakil işlemini gerçekleştireceğiz” dedi. Öğün, ameliyatın yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirterek, “Diğer kolun beslenmesi 3-4 hafta olur. En az 3 haftalık bir zaman tanıyoruz gidişata göre bu zaman değişebilir” diye konuştu.

ZEDHABER



