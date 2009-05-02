Kopan halatın çarptığı balıkçı öldü

İzmir'in Dikili ilçesinde karaya oturan gemiyi kurtarmaya çalışan balıkçı, halatın koparak çarpması sonucu öldü.



Alınan bilgiye göre, Dikili açıklarında demirli bulunan Saint Vincent bandıralı "Eliza Z" adlı yük gemisi, gece şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Dikili Halk Plajı'nın yakınlarında karaya oturdu.



Yük gemisini kurtarmak için Dikili Limanı'nın "Pilot 15" adlı kılavuz teknesi ile "Seyhan 3" adlı balıkçı teknesiyle çalışmalara başlandı.



Teknelerdeki balıkçılar ve görevliler, gemiyi halat bağlayarak çekmeye çalıştı.



Kurtarma çalışması sırasında, yük gemisinden balıkçı teknesine bağlı olan halat koptu.



Hızla kopan halat, balıkçı teknesinin güvertesindeki balıkçı Hüseyin Çam'a (32) çarptı. Denize düşen Çam, balıkçılar tarafından karaya çıkarıldı.



Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı doktoru, Çam'ın öldüğünü tespit etti.

