Kopan ellerinin yerine yenisi takıldı

T24- İki yıl önce kopan kollarının yerine iki kol birden nakledilen 28 yaşındaki Cihan Topal, nakilden sadece 13 gün sonra eşinin gözyaşları arasında yürüdü.













Doktorları, tedavi sürecinin çok iyi gittiğini söyledi. Cihan Topal ise heyecandan konuşmakta güçlük çekti:

“Heyecandan ayaklarım titredi. Ameliyattan sonra ilk kez ayağa kalkmanın, yardımlarla ilk adımı atmanın heyecanını yaşadım. Her şey yolunda gidiyor. Sevinç gözyaşları döküyorum. Sürekli Allah’ıma şükrediyorum. Yavrumun elinden tutmayı, eşimle el ele gezmeyi hayal ediyorum. Bir de kazadan sonra yaşamını yitiren 23 yaşındaki evladının kollarını bana bağışlayan Fatih Demirel’in annesinin ellerini öpmek istiyorum.”



Ameliyatı gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi- Estetik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Özkan, mutlu: “Çok sağlıklı, korktuğumuz olmadı, ayağa kalktığında baş dönmesi yaşanmadı. Cihan’a, fizik tedaviye de başladık. Şu ana kadar iki seans tedavi aldı. Bu, kan dolaşımının hızlanmasını sağlamak amacıyla yapılıyor. Parmaklarda hissiyatın çok daha ileri tedavilerden sonra olacağını bekliyoruz. Her şey yolunda. Ekip olarak Cihan’ın bir an evvel fonksiyonlarını yerine getirecek kollarına kavuşması için çalışıyoruz. ”



Türkiye’de bir ilk



28 yaşındaki Cihan Topal’ın iki kolu, iki yıl önce geçirdiği iş kazasında dirsek hizasından koptu. İki yıl boyunca kolları olmadan yaşayan Topal’a 26 Eylül günü, bir trafik kazasında ölen 23 yaşındaki oto yıkamacı Fatih Demirel’in bağışlanan kolları nakledildi. Dünyada bugüne kadar yapılan tek kol nakillerinin sayısı 22, çift kol nakillerinin sayısı ise 16. “En büyük isteğim çocuğumun elinden tutabilmek” diyen Topal, Türkiye’de çift kol nakledilen ilk insan oldu.



