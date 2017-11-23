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Kopan elektrik teli traktörün üzerine düştü, sürücü öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da kopan elektrik telinin üzerine düştüğü traktörün sürücüsü 73 yaşındaki Mehmet Deniz, akıma kapılıp, öldü

23 Kasım 2017 23:30

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da kopan elektrik telinin üzerine düştüğü traktörün sürücüsü 73 yaşındaki Mehmet Deniz, akıma kapılıp, öldü.
Olay, bugün saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Gözebaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. Elektrik direğinden kopan tel, tarlasına gitmek için yola çıkan Mehmet Deniz yönetimindeki 23 AP 576 plakalı traktörün üzerine düştü. Bu sırada elektrik akımına kapılan Mehmet Deniz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Mehmet Deniz\'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı.

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