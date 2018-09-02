Kopan demir parçası karşı şeritten gelen aracın camına saplandı

Hasan YILDIRIM- Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL,(DHA)

ŞİŞLİ\'DE aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çıkarak demir bariyerleri parçaladı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle bariyerlerden kopan demir parçası karşı şeritten gelen bir otomobilin ön camını kırdı.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Dönüş\'ün kullandığı 34 FM 4202 plakalı otomobil, bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Demir bariyerleri parçalayan otomobil karşı şeride geçmeden durdu. Kazanın etkisiyle sürücü Dönüş yaralandı. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücüye yoldan geçen vatandaşlar yardım etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüyü ambulansa alarak Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

CAMINA DEMİR İSABET ETTİ; ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaza yapan otomobilin çarptığı demir bariyerlere karşı şeritten gelen bir otomobile isabet etti. Kaportadan seken demir parçası aracın ön camını kırdı. Ölümden dönen sürücü Muhammet Kaya \"Bir araç mı sıkıştırdı ne oldu otomobil hızla gelerek demir bariyerleri parçaladı. Demir bariyerden kopan bir parça da benim arabamın ön camını kırdı. Kendimi güçlükle sağ tarafa attım. Allahtan arkamda araç yoktu. Yoksa ben de kaza yapacaktım\" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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