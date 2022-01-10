Kopan buz parçasında mahsur kalan 34 kişi kurtarıldı

T24 Dış Haberler

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 34 kişi, gölün ortasında yüzen bir buz parçasının üzerinde mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı.

CNN'nin aktardığına göre Brown bölgesine cumartesi günü saat sabah 10.15'te Green Bay'deki Point Comfort'tan bir buz parçası koptuğu ve üzerinde insanların mahsur kaldığına dair ihbar yapıldı.

Buz parçasının üzerinde kalanların iki saatten kısa süre içinde yaralanma yaşanmadan kurtarıldıkları belirtildi.

Yapılan açıklamalarda buz parçasının kurtarma çalışmalarının başında karadan çeyrek mil, sonunda ise bir mil uzakta olduğu belirtildi.

Şerif ofisi, "Buzun durumu stabil gözükse de durum hızlı biçimde kötüleşiyordu ve çatlak meydana geliyordu" dedi.

Buzda mahsur kalanlardan Robert Verhagen, WLUK'a yaptığı açıklamada; "Buz balıkçılığı yapıyorduk. Sonra silah sesine benzer bir ses duyduk. Bazı insanlar 'buz kopuyor' diye bağırmaya başladı" dedi.